Genoa, Gila dopo il Sassuolo: "Vittoria meritata, Badelj faro della squadra"

Alberto Gilardino è raggiante dopo la rimonta contro il Sassuolo. Ai microfoni di Dazn spiega il segreto del suo gruppo nel continuare a spingere anche a salvezza acquisita: "La volontà è sempre stata quella di giocare, fondamentale il tipo di atteggiamento alla gara. Oggi primo tempo sotto tono, anche per la bravura del Sassuolo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, fatto una grande partita e meritato la vittoria. Ho cercato di stimolare i miei giocatori nell'intervallo: volevamo andare a riprendere la partita e fare meglio".

Da parte del tecnico, parole dolci per il capitano rossoblù, che come lui è pronto a rinnovare: "Badelj è il faro di questa squadra, persona straordinaria e proferssionista esemplare. E' il giocatore a cui la squadra si appoggia perché riconosce le sue qualità. Ha esperienza, come Strootman professionista esemplare. Avere questi ppunti di riferimento per i più giovani rende tutto più semplice. Questo è stato il segreto di questa stagione. Arriverà il rinnovo di Badelj e anche per me c'è un'intesa di massima con la società: parleremo nei prossimi giorni. Rimarrò, è solo una questione burocratica".

Infine, un plauso ai tifosi, capaci di infiammare il Ferraris: "C'è un clima allo stadio stupendo, tanto senso di appartenenza a questi colori. Noi abbiamo fatto la nostra parte, per atteggiamento e voglia di sacrificarsi: il nostro popolo si è rispecchiato in questo e ci ha trascinato. Avere lo stadio pieno è importante, così come fuori casa ci hanno sempre seguiti".

Infine, la dedica per una vittoria ottenuta in un giorno particolare: "E' la festa della mamma, dedico questa vittoria a mia mamma e a mia moglie, anche lei una fantastica mamma".