Genoa-Frosinone, Reinier risponde al rigore di Gudmundsson: al Ferraris finisce 1-1

Il Genoa torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e trova un pareggio per 1-1 contro il Frosinone di Di Francesco, un punto prezioso per come si era messa la partita. Dopo il vantaggio dei rossoblu' con l'undicesimo centro di Gudmundsson, che non sbaglia dal dischetto, i gialloblu' pareggiano subito con Reinier e dominano il finale di primo tempo. Nella ripresa la sfortuna si abbatte sul Genoa, che perde per infortunio prima Retegui, che accusa dolore alla caviglia, e poi Malinovskyi dopo appena un quarto d'ora dal suo ingresso: per l'ucraino probabile problema muscolare al flessore.

Nel finale il caso del calcio di rigore assegnato al Frosinone in pieno recupero per mani di Thorsby: le immagini pero' mostrano come il centrocampista tocchi il pallone con la testa. L'arbitro Sacchi corregge la propria decisione dopo aver rivisto le immagini annullando il penalty. Finisce 1-1 al Ferraris, con il Grifone che sale a quota 35. Per il prossimo impegno in casa dell'Hellas Verona mancherà sicuramente Retegui, squalificato per somma di ammonizioni.

LA CRONACA

4' - conquista un calcio di punizione dal limite il Frosinone, se ne incarica Barrenechea che trova la deviazione della barriera in corner. Nulla di fatto e Genoa che annulla le chance degli ospiti

9' - traversa colpita da Vasquez! il messicano stacca bene su corner trovando il legno e poi la linea di porta, sul rimbalzo va Sabelli che indirizza di testa, Turati salva compiendo un miracolo

14' - Salta due avversari al limite dell'area Gudmundsson, poi il tiro con il sinistro viene murato e il pallone gli finisce sul gomito. L'occasione sfuma

16' - iniziativa di Soule che tenta il destro una volta accentratosi al limite dell'area, pallone altissimo

23' - ci prova ancora Vasquez per il Genoa, sullo scarico al centro lascia esplodere il sinistro ben indirizzato, ma troppo alto sopra la traversa

28' - inventa Gudmundsson che conquista un calcio di rigore: fallo di Okoli che atterra l'islandese in area, per Sacchi non ci sono dubbi. Dal dischetto si pesenta lo stesso Gudmundsson, che spiazza Turati e trova il vantaggio rossoblu'. Undici in campionato per il numero 11 del Genoa

36' - pareggia il Frosinone con Reinier: azione che si sviluppa sulla destra, Zortea mette in mezzo a rimorchio per il brasiliano che incrocia e col destro batte Martinez, che riesce solo a toccare

39' - ancora pericoloso il Frosinone, su corner stacca Cheddira che di testa non va lontano dal palo

40' - il Frosinone spinge e crea ancora, Martinez si oppone alla grande sulla conclusione violenta di Brescianini dalla distanza

42' - ammonito Mateo Retegui, diffidato salterà il prossimo impegno con l'Hellas Verona al Bentegodi. Ammonito nel finale di primo tempo anche Badelj che atterra Soule

43' - è ancora Frosinone che manovra in velocità, è ancora Brescianini che sullo scarico al centro va col sinistro, palla centrale e controllata da Martinez. Il primo tempo si chiude sull'1-1

LA RIPRESA

Nel secondo tempo nel Genoa entra Malinovskyi al posto di Spence. L'ucraino si posizona mezz'ala, Messias si sposta sulla fascia sinistra

53' - Problemi per Retegui in casa Genoa, l'attaccante accusa dolore alla caviglia dopo un incrocio fortuito con Okoli: costretto a un'altra sostituzione mister Gilardino, che opta per Haps. Messias dunque avanza di ruolo al fianco di Gudmundsson

58' - intervento deciso di Vogliacco su Cheddira in area di rigore, dopo il check del Var l'arbitro conferma il calcio d'angolo per gli ospiti

60' - si ferma anche Malinovskyi per un problema fisico: l'ucraino, in campo da circa un quarto d'ora, sente tirare all'altezza dell'adduttore destro: secondo cambio obbligato per Gilardino, entra Strootman. Sfortunatissimo il Genoa

64' - Buona occasione per il Frosinone, con Lirola in proiezione offensiva: tiro in diagonale e pallone fuori di poco

68' - vicinissimo al vantaggio il Genoa: sul recupero di Gudmundsson, lo scarico è per Messias che dal limite fa partire il mancino a giro: palla che accarezza l'incrocio

75' - doppio cambio per il Genoa: Thorsby e Ankeye prendono il posto di Badelj e Sabelli. Nel Frosinone entra Mazzitelli per Reinier

81' - occasione Frosinone: Soulè si ritrova un pallone d'oro quasi sul dischetto del rigore ma non inquadra lo specchio della porta. Poi doppio cambio di Di Francesco che toglie Cheddira e Soule per Ibrahimovic e Cuni

84' - frenesia in area di rigore del Frosinone per un contatto Lirola-Gudmundsson, dalle immagini si capisce come arrivi sul pallone prima il difensore gialloblu'

88' - palla buona per Vogliacco sugli sviluppi di un calcio piazzato, il colpo di testa pero' è fuori misura

94' - l'arbitro Sacchi indica il calcio di rigore in favore del Frosinone per mani di Thorsby, ma dopo aver visionato le immagini al Var il direttore di gara cambia idea: le immagini infatti mostrano come il centrocampista tocchi con la testa. Al 97' il triplice fischio di Sacchi

Le formazioni:

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 75' Ankeye), Frendrup, Badelj (dal 75' Thorsby), Messias, Spence (dal 46' Malinovskyi) (dal 60' Strootman); Retegui (dal 55' Haps), Gudmundsson. Allenatore: Gilardino

Frosinone (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Reinier (dal 75' Mazzitelli), Barrenechea, Brescianini, Valeri; Cheddira (dall'81' Cuni), Soulè (dall'81' Ibrahimovic). Allenatore: Di Francesco

AMMONITI: Retegui, Badelj (G); Zortea (F)