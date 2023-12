Genoa, finale ancora amaro: il Monza vince 1 a 0 con Mota

E' un finale ancora una volta amaro per il Genoa di Gilardino, che al termine di una partita equilibrata soprattutto nel primo tempo perde contro il Monza, gol di Mota all'83', subentrato dalla panchina. Meglio il Grifone nel secondo tempo, che tuttavia spreca prima con Retegui e poi con Dragusin, subito dopo il vantaggio lombardo. Il primo confronto in Serie A fra le due squadre se lo aggiudica il Monza.

Venerdì prossimo l'impegno casalingo con la Juventus.

LA PARTITA

Il primo squillo arriva dal Monza: al 10' scappa via sulla destra V. Carboni che poi cerca il cross, in area non arriva nessuno. Contropiede fulmineo al 20' del Monza con Kyriakopoulos che allarga e fa correre Colpani, sul cross in mezzo non arriva Colombo.

Al 35' una punizione di Colpani viene deviata in corner. Un minuto piu' tardi annullato il gol di Ciurria per fuorigioco di Colombo. Il Genoa si fa vedere su corner con Dragusin che fa la sponda, sul pallone arriva Badelj che trova solo l'esterno della rete.

LA RIPRESA

Nessun cambio nella ripresa, nè da una parte nè dall'altra. Al 53' pericoloso il Genoa con Sabelli che va sul fondo, il cross sarebbe per Badelj ma Pessina lo anticipa poco prima. Conclusione del Monza al 55'. Pessina va col mancino, tiro centrale.

Che rischio per il Genoa: retropassaggio da incubo da centrocampo, De Winter in scivolata recupera prima di Mota, che si sarebbe trovato solo davanti a Martinez

Che errore di Retegui: al 62' dopo una mischia calcia Messias, diventa un assist per l'argentino che col destro spara alle stelle a un metro dalla porta.

All'83' passa il Monza: contropiede con Mota che trova Colpani a destra, sovrapposizione di P. Pereira che di prima mette in mezzo e ritrova Mota, tocco debole am angolato che beffa Martinez

Subito una chance all'85 per il pareggio del Genoa: imbucata di Gudmundsson in area per Dragusin, il difensore col mancino spreca trovando solo l'esterno della rete.

LE FORMAZIONI

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Carboni A., Pereira; Ciurria (dal 70' Machin), Pessina, Gagliardini (dal 70' Akpa Akpro), Kyriakopoulos; Carboni V. (dal 57' Maric), Colpani (dal 87' Donati); Colombo (dal 56' Mota) All. Palladino

Genoa (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli (dal 88' Ekuban), Messias (dal 79' Hefti), Badelj, Frendrup, Haps (dal 78' Fini); Gudmundsson, Retegui All. Gilardino

AMMONITI: Vasquez, Frendrup (G); Kyriakopoulos (M)