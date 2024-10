Genoa, è sempre più emergenza: De Winter ko in nazionale

Non c'è pace in casa Genoa, soprattutto per quanto riguarda l'infermeria. Stavolta è Koni De Winter ad essersi infortunato, durante un allenamento della nazionale belga in vista della sfida di questa sera contro la Francia. Per il difensore si prospetta un lungo stop, forse anche un mese, in attesa di ulteriori valutazioni da parte del team sanitario del Grifone. De Winter è atteso a Genova nelle prossime ore, ma per Alberto Gilardino e per i tifosi rossoblù sono ore di ulteriore preoccupazione.