Genoa, è festa al Ferraris: Bologna battuto 2-0 grazie a Malinovskyi e Vitinha. Ovazione per Strootman

E' una festa completa allo stadio Ferraris. Il Genoa chiude il proprio campionato con una vittoria, battuto anche il Bologna di Thiago Motta per 2-0, a segno Malinovskyi e Vitnha, entrambi rientrati la scorsa settimana dopo l'infortunio. Tanti applausi per i ragazzi, dal secondo portiere Leali a Kevin Strootman, che lascerà i colori rossoblu'. Esordio in Serie A per il giovane Sommariva.

Gilardino chiude a 49 punti la sua prima stagione in Serie A, Genoa matematicamente all'undicesimo posto. Altra serata da incorniciare davanti ad un Luigi Ferraris tutto esaurito.

LA CRONACA

13' - VANTAGGIO GENOA: azione da destra a sinistra del Grifone che libera Martin sulla fascia, il cross arretrato trova Malinovskyi che con precisione trova il palo interno e la rete alle spalle di Ravaglia, per l'1-0 rossoblu'

24' - occasione Genoa, Vitinha recupera palla al limite dell'are e se la porta sul sinistro dopo una finta, palla deviata in corner

26' - palo del Bologna: stacca Fabbian nella mischia, palla indirizzata che trova il legno alla sinistra di Leali

39' - due occasioni in pochi minuti per Vitinha, in entrambi i casi il portoghese non è preciso

47' - si chiude il primo tempo, dopo due minuto di recupero

LA RIPRESA

Nella ripresa in campo gli stessi 22 del primo tempo.

49 ' - pericoloso il Bologna. Destro dal limite tentato da Fabbian, pallone di poco a lato: sulla traiettoria ha provato ad inserirsi in scivolata Castro, senza successo

52' - ancora Fabbian: altro tentativo con il destro da parte dell'ex Reggina, Leali blocca la sfera sulla linea di porta

59' - VITINHA! raddoppia il Genoa in contropiede: appoggio in profondità di Gudmundsson per Vitinha, che con il destro scavalca Ravaglia in uscita. Festa sugli spalti del Ferraris

60' - entrano Spence e Strootman nel Genoa. Vogliacco offre la fascia di capitano all'olandese, ultima partita per lui, ma l'ex Roma sceglie di lasciarla al compagno

80' - possesso palla per il Bologna che non riesce ad arrivare alla conclusione

90' - Gudmundsson sbaglia a porta vuota: sulla respinta di Bagnolini sulla conclusione di Ekuban, l'islandese sbaglia clamorosamente a porta vuota

94' - ultima emozione, la punizione di Gudmundsson sfiora la rete.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Leali (dall'86' Sommariva); Vasquez, Vogliacco, Cittadini (dal 77' Matturro); Sabelli (dal 60' Spence), Frendrup, Thorsby, Malinovskiy (dal 60' Strootman), Martin; Gudmundsson, Vitinha (dal 77' Ekuban) All. Gilardino

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia (dall'86' Bagnolini); De Silvestri (dall'86' Corazza), Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro; Orsolini (dal 60' Urbanski), Fabbian (dal 60' Odgaard), El Azzouzi, Saelemaekers (dal 70' Karlsson); Castro All. Motta

AMMONITI: El Azzouzi, Castro (B); Leali (G)