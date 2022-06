Genoa, due nomi nuovi per l'attacco rossoblu: si guarda in Francia e Inghilterra

di Marco Innocenti

Due profili molto differenti fra loro: un attaccante 25enne dal Bournemouth e una giovanissima ala dal Sochaux

Due nomi nuovi per il mercato del Genoa, che guarda all'estero per rinforzare il suo fronte offensivo. Il primo nome è quello dell'attaccante Dominic Solanke. Il giocatore, classe 1997, ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Bournemouth, chiudendo il campionato al secondo posto della serie B inglese con ben 30 reti in 46 presenze. Un bottino di tutto rispetto che ha però da una parte ha fatto lievitare la quotazione del suo cartellino, arrivato a superare i 15 milioni, ma ha anche attirato su di lui le attenzioni di molti club della Premier. Spors starebbe già lavorando per provare a portare a Pegli il giocatore, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Profilo differente invece quello dell'altro nome che circola in queste ore, quello del giovanissimo attaccante esterno francese Alan Virginius. Appena 19enne, Virginius ha chiuso la stagione nel Sochaux, in Ligue 2, con 31 presenze e 5 reti. Per portarlo alla corte di mister Blessin potrebbero bastare circa 2 milioni di euro, visto che il suo contratto scadrà a giugno 2023.