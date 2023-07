Genoa, doppio colpo: Thorsby è ufficiale e sui social si scatena la rabbia dei tifosi blucerchiati. Fatta anche per D'Ambrosio

Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe 1996, è di fatto un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista ex Sampdoria si è sottoposto alle visite mediche e dopo un giorno di relax in Liguria lunedì firmerà il contratto che lo legherà alla società rossoblù. L'operazione, portata avanti dal padre del giocatore che è anche il suo agente, si basa su un prestito con obbligo di riscatto dall'Union Berlino, che ne detiene il cartellino.

L'approdo di Thorsby al Genoa non è stato gradito da molti tifosi blucerchiati, che sui social si sono lasciati andare a commenti sprezzanti nei suoi confronti. Al momento del commiato dalla Samp, infatti, Thorsby aveva rilasciato dichiarazioni di questo tipo: "Genova è sempre nei miei pensieri. Per l’ambiente, per i panorami, per la gente, per tutto. Mi sento a casa lì. Per me è casa, come la Norvegia. Ma la vita è questa. La professione del calciatore è questa, ti avvicina e ti allontana. Ma so che tornerò a Genova, è un istinto che ho dentro. Tornare ed essere capitano della Sampdoria? Sì, un sogno che coltiverò nei prossimi anni. Ovviamente per avverare certi sogni bisogna essere in due. Come per rinnovare il mio contratto, in scadenza a giugno 2023. Da mesi mi ero fatto avanti col club, offrendo la disponibilità, consapevole delle difficoltà finanziarie. Ma non hanno mai nemmeno voluto cominciare a parlarne e questo per me resta un grande rimpianto".

Dunque, Thorsby torna a Genova ma lo farà con la maglia dei "cugini" e rivali rossoblù. Prendendo spunto anche dal sentimento ambientalista del calciatore, che ha sempre appoggiato la causa di Friday for Future, un tifoso della Sampdoria ha scritto: "Se Thorsby va al Genoa, giuro che mi impegno a inquinare il più possibile, smetto di fare la raccolta differenziata, scarico la benzina nel mare, vado a caccia di delfini, giuro che lo distruggo sto c... di pianeta".

Intanto, il Genoa ha concluso anche l'operazione D'Ambrosio: il difensore, svincolato dall'Inter, effettuerà le visite mediche nella giornata di lunedì. Entrambe le ultime manovre di mercato dei rossoblù erano state rivelate da Telenord.

Proseguono i contatti con il Napoli per Zanoli (pure lui ex Sampdoria) e con la Juventus per De Winter.