Genoa, diventare un calciatore rossoblù è un sogno possibile grazie all'app "One of Us"

Il Genoa si lega all'App "One of Us" e mette in palio un posto da calciatore professionista per la stagione 2023-24. L'applicazione ha un suo format che permette ai giocatori dilettanti di mettere in mostra il proprio talento e concorrere a vincere un sogno. Il Genoa, adesso, ha firmato una partnership con l'app e permetterà di realizzare questo desiderio al più meritevole, dopo una duplice selezione: prima la valutazione degli iscritti tramite l'app, poi una serie di prove sul campo con la supervisione dei tecnici della società rossoblù e di "One of Us".