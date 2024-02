Genoa, disponibili da venerdì 16 mini-abbonamenti in Gradinata Laterale per Udinese, Monza e Frosinone

Dalle ore 10 di domani, venerdì 16 febbraio, il Genoa metterà in vendita i mini-abbonamenti della Gradinata Laterale per accedere allo stadio negli incontro contro Udinese, Monza e Frosinone.

I titoli di accesso, al costo di 50 euro, saranno acquistabili sul sito del Genoa, al Ticket Office al Porto Antico, allo Store di Chiavari e nelle ricevitorie autorizzate, saranno caricati sulle tessere Dna Genoa. Il risparmio è di 25 euro, prezzo base, in rapporto all’acquisto dei singoli biglietti per le tre gare.

Gli Under 14 possono usufruire dell’ingresso omaggio in Gradinata Laterale, per tutte e tre le gare, richiedendo un tagliando al Ticket Office di Genova in via al Porto Antico 4 e allo Store di Chiavari in via Vittorio Emanuele 48r. E’ sufficiente, fino a esaurimento dei posti disponibili, presentare biglietto o abbonamento di un adulto per il medesimo settore.

Sempre da venerdì 16 febbraio dalle ore 10 prende il via anche la prevendita per i singoli tagliandi della sfida con l’Udinese, in programma allo stadio Luigi Ferraris sabato 24 febbraio (ore 20:45). Gli acquisti possono essere effettuati, senza necessità di titolarità Dna Genoa, sul sito del Genoa, Ticket Office, Store di Chiavari e ricevitorie autorizzate.

Prezzi base tariffa Intera (U16) – Gradinata Laterale: € 25 (€ 15), Gradinata Zena: € 35 (€ 15), Distinti: € 80 (€ 40), Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70). Settore Ospiti senza obbligo fidelity card: € 25.