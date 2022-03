Genoa, Criscito riflette ancora: dubbi sul trasferimento al Toronto

di Marco Innocenti

Sembrava tutto fatto ma ora il capitano rossoblu potrebbe rifiutare l'offerta del club canadese

Sembrava proprio che le strade del Genoa e Mimmo Criscito si dovessero separare, con il capitano rossoblu stuzzicato dall'idea di andare a chiudere la propria carriera in MLS. Ma, forse, così non sarà. O almeno non sarebbe ancora tutto fatto come invece sembrava nei giorni scorsi, quando il giocatore pareva aver già fatto le valigie e preparato passaporto e biglietto aereo.

Proprio in queste ore, infatti, Criscito starebbe ancora riflettendo e (a quanto risulta) sarebbe intenzionato a rifiutare l'offerta del club canadese. Crescono e di molto quindi le possibilità che resti al Genoa.

La stessa società, pur ritenendo Criscito ormai fuori dal progetto tattico di mister Blessin, aveva voluto chiarire alcuni aspetti della possibile partenza del giocatore, con l'ad rossoblu Andres Blazquez che, proprio ai microfoni di Telenord, aveva voluto staccare dalle spalle di Criscito l'etichetta di "mercenario" che qualcuno gli aveva frettolosamente (e ingenerosamente) affibbiato, pensando ad un trasferimento in America con ingaggio faraonico.

Il contratto proposto al capitano rossoblu, in realtà, non aveva nulla di così faraonico ma ora tutto questo non conta più. Mimmo Criscito con ogni probabilità potrebbe restare al Genoa, a meno di clamorosi rilanci da parte del Toronto che al momento non sono all'orizzonte.