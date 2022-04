Genoa, Criscito, Maksimovic e Piccoli non convocati per la sfida con il Cagliari. C'è Sturaro

di Redazione

Torna Calafiori. Assenti, sempre per infortunio, Vanheusden, Cambiaso e Czyborra. Sono stati venduti 16.000 biglietti

In vista della delicata e decisiva gara con il Cagliari, il tecnico del Genoa Blessin ha convocato 22 giocatori. Out Criscito, Maksimovic, Marchetti e a sopresa Piccoli. Tornano Calafiori e Sturaro. Assenti, sempre per infortunio, Vanheusden, Cambiaso e Czyborra.

I convocati:

8 Amiri, 47 Badelj, 13 Bani, 16 Calafiori, 23 Destro, 20 Ekuban, 32 Frendrup, 99 Galdames, 18 Ghiglione, 11 Gudmundsson, 36 Hefti, 33 Hernani, 5 Masiello, 10 Melegoni, 55 Ostigard, 90 Portanova, 1 Semper, 57 Sirigu, 27 Sturaro, 15 Vasquez, 25 Vodisek, 45 Yeboah

Intanto per la gara Genoa-Cagliari sono stati venduti 16.000 biglietti. La vendita dei tagliandi per assistere a Genoa-Cagliari proseguirà anche domani, domenica 24 aprile.

Attraverso il circuito TicketOne (clicca QUI), presso il Genoa Store che osserverà l’orario 10-19 o presso le ricevitorie abilitate riportate dal sito ufficiale.