Genoa, cresce la "febbre da Derby": lunghe code per i biglietti

di Marco Innocenti

Tifosi in coda fin dalle prime ore del mattino: esauriti i biglietti per la Gradinata Nord

Cresce in città la "febbre da Derby" e lo testimoniano le lunghe code che, fin dalle prime ore della mattinata, si sono formate davanti al Genoa Store di via XII Ottobre. Fino a ieri, erano già stati venduti 6.600 tagliandi in Gradinata Nord e circa 400 nel settore ospiti ma i numeri sono destinati a salire rapidamente, vista l'importanza del match per la lotta salvezza. In mattinata, poi, dopo l'avvio della vendita libera, i biglietti della Nord sono stati esauriti.

Proprio l'importanza dei punti in palio, però, rende ancor più scaramantici i tifosi rossoblu, che davanti ai microfoni si trincerano dietro la scaramanzia. Bocche insomma cucite, anzi super-cucite. A parlare, dovrà essere solo il campo.