Genoa, confermata la nostra anticipazione: ritiro in Austria a Bad Haring

di Edoardo Cozza

La squadra lavorerà in montagna, in Tirolo, dal 18 al 28 luglio, ma già a fine giugno ci sarà un primo raduno al Signorini per i test atletici

Mercoledì 08 Giugno 2022