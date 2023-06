Genoa, con la promozione in A scatta l'acquisto definitivo di Puscas

George Puscas, rumeno, 27 anni, attaccante, è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa. La formula del prestito dal Reading, infatti, prevedeva l'obbligo di riscatto in caso di promozione in A della squadra rossoblù. La condizione si è avverata e quindi Puscas è un giocatore genoano a pieno titolo.

Cresciuto nel vivaio dell'Inter, che lo aveva notato adolescente nel Liberty Oradea, tra il 2013 e il 2015 Puscas ha maturato 4 presenze in nerazzurro, per poi percorrere un lungo apprendistato italiano tra Bari, Benevento, Novara e Palermo. Quindi nel 2019 il passggio in Inghilterra, dove il Reading lo acquista a titolo definitivo. Tre stagioni in Championship e poi, nell'estate 2021, il ritorno in Italia nel Pisa. In nerazzurro gioca un buon campionato ma la sconfitta nella finale promozione con il Monza non fa scattare l'obbligo di riscatto. Ad agosto passa al Genoa con la stessa formula e stavolta la scommessa, sia del club rossoblù che di Puscas, va a segno. Nel frattempo, il Reading retrocede in League One, la serie C inglese, e la somma prefissata per il diritto di riscatto, inizialmente 4 milioni, si riduce a 1,8 milioni.