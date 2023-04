Genoa, con il Sud Tirol all'andata l'esordio di Gilardino in panchina e quell'unico precedente in amichevole a Neustift

Sarà una prima volta assoluta per il Genoa lunedì 1 maggio alle ore 15 allo stadio "Druso" di Bolzano. Ad eccezione della partita di andata al "Ferraris" l'8 dicembre scorso, quando in occasione del debutto in panchina di Alberto Gilardino i rossoblu si imposero per 2-0 grazie alle reti di Puscas ed Aramu nel secondo tempo, non esistono infatti precedenti con il Sud Tirol, formazione allenata da Pierpaolo Bisoli e dove milita anche l'ex Andrea Masiello, 37 anni compiuti da poco.

In realtà un precedente esiste ed è quello a cui si riferiscono le immagini, ma si tratta di un'amichevole del 2016 che si giocò a Neustift, in Austria. Il Genoa, allora guidato da Ivan Juric in serie A, sconfisse gli altoatesini per 3-0 con le reti di Pavoletti, Ocampos e Gakpé.

Ovviamente stavolta la posta in gioco sarà ben diversa. Mentre il Bari inseguitore ospiterà in contemporanea il Cittadella al "San Nicola", con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e incamerare i tre punti, il Genoa, forte delle seu lunghezze di vantaggio sui pugliesi, non vorrà perdere terreno. Lo stadio "Druso" è esaurito da giorni, sugli spalti sono attesi anche oltre 700 tifosi rossoblu.

La partita sarà diretta dall'arbitro Di Bello di Brindisi con Mariani al Var e Rossi all'Avar.

Intanto il Parma come il Genoa, ha patteggiato la sanzione di un punto in meno in classifica: la società aveva pagato in ritardo le somme Irpef in scadenza a febbraio.