Genoa, cercasi riscatto: contro la Juventus 400 tifosi sugli spalti dell'Allianz

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ripetere la prestazione di Milano contro l'inter per ritornare a fare punti dopo le due sconfitte subite. E' questo l'obiettivo del Genoa che domenica affronterà all'ora di pranzo la Juventus di Max Allegri, all'Allianz Stadium di Torino, stadio in cui il Genoa non ha mai vinto.

I risultati contro nerazzurri e il Monza hanno lasciato l'amaro in bocca alla squadra, seppur per motivi diversi: al Genoa occorre ritrovare insieme a un risultato positivo anche quella solidità e quella consapevolezza che avevano caratterizzato le partite precedenti.

Il gruppo rimane solido e anche i volti nuovi stanno cominciando ad ambientarsi: per esempio Djed Spence sembra sempre più una valida alternativa sulla fascia, che potrebbe ritrovare la titolarità; anche l'ingresso con gol di Vitinha dimostra la voglia di riscatto del giocatore portoghese.

Gilardino strizza l'occhio a un possibile tridente formato dal numero 9 ex Marsiglia insieme a Gudmundssoin e Retegui, dall'altra parte rimane la consapevolezza di dover mantenere un certo equilibrio soprattutto contro un avversario come la Juventus, che per la sfida potrebbe recuperare Rabiot.

Assenti certi per il Grifone saranno Alan Matturro e Johan Vasquez, il messicano salterà la gara per squalifica dopo il cartellino giallo contro il Monza. Restano da valutare Haps e Ankeye.

Sugli spalti dell'Allianz ci saranno almeno 400 tifosi rossoblù, ma mancheranno quelli dell'Acg e del tifo organizzato per protesta contro le modalità d'acquisto dei biglietti: per questo motivo, sabato una parte della Nord si radunerà a Pegli per caricare la squadra in vista di questa nuova sfida.