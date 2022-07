Genoa, ufficiale l'addio di Caso: ha firmato un triennale col Frosinone

di Edoardo Cozza

L'attaccante ceduto a titolo definitivo alla squadra laziale: affronterà Blessin e soci alla penultima di campionato

Giuseppe Caso non è più un calciatore del Genoa: il Frosinone ha acquistato a titolo definitivo (per una cifra vicina agli 800mila euro) l'attaccante, che ha firmato un triennale con la sua nuova squadra.

Reduce da una stagione in Serie B al Cosenza (5 gol e 5 assist), in tanti pensavano che sarebbe stato inserito nell'organico di Blessin in vista del prossimo campionato cadetto. Che Caso giocherà, ma con la maglia del Frosinone. E lo scontro con il Genoa, ormai sua ex squadra, ci sarà alla penultima di campionato.

(foto Pescatore - Tucci)