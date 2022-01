Genoa, Caicedo è ormai un giocatore dell'Inter. Mancano solo alcuni dettagli

di Redazione

Nelle prossime ore l'attaccante potrebbe raggiungere Milano per firmare il contratto. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco.

Tutto praticamente fatto per Caicedo all'Inter. Nelle prossime ore l'attaccante raggiungerà Milano per firmare il contratto. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco. Anche se nel mercato mai dire mai fino all'ultimo, l'operazione doverbbe davvero andare in porto.

Un fallimento la sua avventura al Genoa. Caicedo, arrivato l’ultimo giorno del mercato estivo in condizioni fisiche non ottimali, in sei mesi in rossoblù ha messo insieme 9 presenze in campionato di cui solo una da titolare, segnando un gol e collezionando tre assist.