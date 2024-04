Genoa-Cagliari è la sfida degli ex: Lapadula, Pavoletti, Shomurdov e Strootman sono "doppiamente" rossoblù

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una sfida tutta a tinte rossoblù e dal forte connotato di ex.

Genoa-Cagliari di lunedì sera oltre a rappresentare il modo per chiudere al meglio la stagione, per Gilardino, e per cercare di assicurarsi punti salvezza, per Ranieri, è un incrocio di volti noti e di storie intrecciate con i sentimenti.

In casa Cagliari praticamente mezzo reparto d'attacco ha trascorsi genoani: sarà assente Pavoletti, che sotto la Lanterna aveva trascorso due stagioni e mezza tra gennaio 2015 e il giugno 2017: 47 presenze totali, 25 gol e tanti bei ricordi lasciati al Ferraris.

Saranno della partita, magari non entrambi dal 1', Lapadula e Shomurodov: l'italo-peruviano ha collezionato 8 gol in 38 partite nelle due stagioni genoane; l'uzbeko ha segnato lo stesso numero di gol,ma in 32 presenze e in una sola stagione, prima di migrare a Roma.

Ex "al contrario" è invece Kevin Strootman: l'olandese, dopo le 18 presenze nel Genoa 2020-21, ha giocato a Cagliari nella stagione successiva: 11 presenze e la retrocessione in Serie B. Categoria dove ha poi ritrovato il Genoa ottenendo la promozione e confermandosi anche quest'anno come preziosa pedina esperta del centrocampo.