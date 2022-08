Genoa, Blessin: "Vogliamo passare il turno ma la partita servirà anche per capire a che punto siamo"

di Marco Innocenti

Il tecnico rossoblu inquadra così la gara di lunedì pomeriggio in Coppa Italia contro il Benevento

"La gara di lunedì sarà l'inizio della nuova stagione e non vediamo l'ora di iniziare". E' il pensiero di mister Blessin affidato ai canali social del Genoa a due giorni dal debutto in Coppa Italia del suo Grifone. "Sono sempre partite molto difficili - ha aggiunto Blessin - ma vogliamo passare il turno. Il Benevento è una squadra molto forte che dirà la sua anche in campionato, misurarci con loro ci servirà anche per capire a che punto siamo. Dobbiamo crescere step by step".

E dopo la seduta mattutina odierna, i rossoblù sosterranno domani l'ultima rifinitura al Signorini. Sicuri assenti saranno lo squalificato Pajac e il convalescente Sturaro.