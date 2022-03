Genoa, Blessin: "Sono molto triste ma non ci arrendiamo. Fino alla fine"

di Marco Innocenti

Dopo l'ennesimo pareggio, il sesto in sei gare sulla panchina del Genoa, Alexander Blessin non perde la speranza di raggiungere l'obiettivo salvezza ed elogia l'atteggiamento della sua squadra: "Abbiamo creato diverse occasioni, giocato una buona partita – ha affermato ai microfoni di Sky Sport – Sono orgoglioso di come abbiamo gestito la sfida, a parte sei minuti in cui non abbiamo avuto controllo. Sono molto triste oggi, ma da domani lavoreremo per preparare la prossima partita. Vorrei vincere ogni gara, certo. Bisogna comunque essere positivi, credo nella possibilità di rimanere in serie A: sono così, questo è il mio spirito. Perché ho tolto Portanova? Ha giocato una bella partita, però aveva preso un giallo e quindi ho preferito farlo uscire. Perché i tifosi mi amano? Dobbiamo chiederlo a loro, non sono un attore: mi sono presentato come sono. Spero di poter celebrare presto una vittoria con loro”.