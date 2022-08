Genoa, Blessin non si accontenta: "Vincere a Pisa non è da tutti, ma abbiamo faticato troppo"

Seconda vittoria in campionato e primo posto in classifica. E' dolce la domenica sera in casa Genoa dopo la bella vittoria di Pisa arrivata grazie allo stupendo gol di Ekuban e una prestazione di forza su un campo difficile. Il tecnico rossoblù Blessin però non si accontenta. "Abbiamo fatto poco nei primi minuti - il suo commento - e anche dopo il gol non abbiamo fatto che mi aspettavo. Dobbiamo e possiamo migliorare perché conquistiamo il pallone ma poi non sappiamo come ripartire. Meglio nella ripresa. Non era facile vincere a Pisa e questo va sottolineato".

Blessin è felice per la rete di Ekuban. "Ha risolto un problema al tendine e in settimana l’ho visto bene e sorridente. Mi fa davvero piacere che abbia segnato. Coda? L'ho tolto perchè in quella fase della partita serviva emergia e forze fresche"