Genoa, Blessin inquadra il Cagliari: "Mi aspetto una squadra arrabbiata, sarà una partita molto difficile"

"Mi aspetto una squadra molto tosta e arrabbiata. Dovremo essere subito pronti. Abbiamo visto la loro gara con il Venezia e c'è stata tanta intensità, dovremo fare molta attenzione e loro chiaramente vorranno rifarsi". Così Alexander Blessin alla vigilia della sfida con il Cagliari, anticipo dell'ottava giornata del campionato di serie B domani sera al Ferraris.

"Lavoriamo concentrati, dobbiamo darci da fare per vincere questa sfida, consapevoli che sarà una partita molto difficile. Ma noi vogliamo raggiungere il nostro massimo". Ha proseguito il tecnico tedesco che sceglierà gli undici anche in base agli avversari. "Vedremo come si presenteranno, se cambieranno stile di gioco. Noi siamo preparati in tutti e due i casi: vedremo domani. In ogni caso ho due opzioni: o faccio rigiocare gli undici di Ferrara oppure ho altre idee su come affrontare il Cagliari. Dipende anche da come è andata la settimana, da come stanno i ragazzi. Quel che è certo è che la mia squadra deve sempre dare il massimo". Nessun ritiro pre partita peraltro per Coda e compagni che domani mattina sosterranno la rifinitura direttamente al Signorini, al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati. Sicuri assenti gli infortunati Galdames, Sturaro ed Ekuban mentre Jagiello è ormai recuperato dopo il brutto intervento subito a Ferrara, ancora da valutare invece Badelj.