Genoa, Blessin: "Complimenti alla squadra, contento della prestazione"

"Complimenti alla squadra, sono molto contento della prestazione, non abbiamo concesso occasioni alla Spal e soprattutto non abbiamo subito gol". Commenta così Alexender Blessin la vittoria per 2 a 0 del suo Genoa contro la Spal.

Nonostante la vittioria però il tecnico tedesco non è pienamente soddisfatto:

"Abbiamo fatto un po’ fatica nel primo tempo sulle seconde palle. In alcune situazioni non eravamo sempre posizionati bene. Ma poi non abbiamo concesso molto agli avversari, non abbiamo subito gol e questo è molto importante. Nel secondo tempo invece abbiamo sprecato tanto, potevamo chiuderla prima".

Poi spiega la scelta della formazione:

"Sulle scelte io da una parte voglio sempre mettere in campo i giocatori più forti, ma poi guardo anche gli schemi e come stanno. Questo è il mio compito. E comunque vincere in casa della Spal non è facile. Era importante trovare ritmo ed entrare subito in partita. Ci siamo riusciti".

Per finire sul primo gol su azione di Coda dice:

"Sono contento per Massimo, oggi anche capitano. Gol e assist nella stessa partita"