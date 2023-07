Genoa, Blazquez raggiunge il ritiro: "Tante trattative in corso, costruiremo una squadra competitiva"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Intervista di Pinuccio Brenzini





L'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez ha raggiunto il ritiro di Moena dove il Grifone sta svolgendo la preparazione estiva. Nelle ultime ore Blazquez era a Roma per questioni legate al mercato, si vocifera infatti di una trattativa bena vviata per l'esterno Zanoli: "Ci sono tante trattative in corso, non dirò mai niente fino alla conclusione. Ci sono tanti nomi che escono ma anche che non escono. Quello che dico ai tifosi è che noi faremo un mercato in cui cercheremo i giocatori giusti peer costruire una squadra competitiva. Ci sono nomi per tutti i ruoli"

Su Gilardino: "Si', lo abbiamo confermato per la prossima stagione. - scherza Blazquez - "Con lui parlo tutti i giorni, sono venuto qui per stare vicino alla squadra.Chi mi ha sorpreso finora? Yalcin, per lui c'è già qualche richiesta".

Click al video per l'intervista completa