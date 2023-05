Genoa-Bari, in corso la prevendita per l'ultima di campionato in serie B: tifosi in coda, verso il tutto esaurito

E' scattata la prevendita per Genoa-Bari, 38a e ultima della regular season del campionato di serie B, in programma venerdì 19 alle ore 20,30 (ma suscettibile di spostamento, se il risultato dovesse avere ricadute sulle altre squadre in lizza per un obiettivo). Tifosi in coda già da questa mattina.

Anche per l’ultima partita della serie B è previsto l’ingresso gratis in Gradinata Sud per gli Under 14: occorre ritirare però il biglietto gratuito rilasciato dal Ticket Office, via al Porto Antico 4 (orario 10-19, aperto anche domenica e lunedì come il Museo della Storia del Genoa), previa presentazione di un biglietto/abbonamento acquistato da un accompagnatore adulto.

Per i genoani sarà una festa e dopo partirà anche il corteo con annesso "funerale" goliardico alla Sampdoria retrocessa in serie B.