Genoa, bagno di folla al Porto Antico: la carica dei tremila per Retegui, Thorsby, Bani e compagni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bagno di folla ieri al Porto Antico, al ticket office del Genoa: i tifosi hanno potuto incontrare i giocatori divisi in due gruppi. Nel primo pomeriggio Bani, Gudmundsson, Frendrup e Strootman, in serata i nuovi arrivi Thorsby e Retegui assieme ai riconfermati Dragusin e Martinez. Almeno tremila persone di fede rossoblù si sono radunate per scattare foto con i propri idoli, che hanno anche firmato autografi su ogni tipo di gadget: magliette, cappellini, pantaloncini e sulla cartolina celebrativa della campagna abbonamenti 'Bellissima' in regalo proprio ai tifosi. Una risposta corposa ed entuasiasta dei supporters: adulti, ragazzi e bambini hanno fatto sentire la propria vicinanza agli otto giocatori presenti, alcuni tra i nuovi hanno così potuto avere un assaggio della travolgente passione che ci sarà al Ferraris nella prossima stagione. Sul fronte mercato è sempre vivo l'interesse per De Winter, sul quale però è piombato il Lille: l'obiettivo della Juventus è venderlo per circa 10-12 milioni. Su Cesare Casadei, indirizzato dal Chelsea verso Leicester, c'è anche l'interesse della Lazio, mentre per l'attacco il nome di Kouamè potrebbe essere quello giusto per dare un'ulteriore alternativa all'attacco del Grifone. Mister Gilardino attende gli ultimi ritocchi per completare la rosa.