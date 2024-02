LIVE Genoa-Atalanta 1 - 1: gran gol di Malinovskyi per il pari rossoblu'

Genoa e Atalanta si affrontano al "Ferraris" nell'anticipo domenicale delle ore 18. I tifosi rossoblù hanno sfilato da corso De Stefanis verso lo stadio. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LA CRONACA

22' - sblocca l'equilibrio una prodezza di De Ketelaere dalla distanza: il belga riceve dal limite dell'area e dopo aver controllato il rimbalzo calcia con il collo mancino trovando la rete. Il giocatore viene ammonito per l'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi genoani

28' - semina il panico in area rossoblu' De Ketelaere: l'ex Milan si fa largo in mezzo alla difesa genoana e prova a servire un compagno in area, Bani copre

31' - ecco il Genoa, Vasquez va di testa su corner con Carnesecchi che smanaccia. Sporcato subito dopo il sinistro di Malinovskyi dalla distanza, controllato dal portiere nerazzurro

37' - Gudmundsson tenta il tiro a giro da sinistra, cross allontanato da Kolasinac. Poi ci prova Frendrupo, che viene murato

41' - Retegui impegna Carnesecchi con un destro potente, si tuffa sulla sinistra per deviare in calcio d'angolo il portiere nerazzurro

47' - si chiude il primo tempo dopo due minuti di recupero

LA RIPRESA

47' - subito Retegui che si crea lo spazio in area per andare a concludere in porta, sinistro largo

49' - ancora Retegui che impegna Canresecchi, palla in corner: ben posizionato Carnesecchi devia in calcio d'angolo. Poi poi palla al limite per Frendrup che trova solo l'esterno della rete

51' - alla fine arriva il meritato pareggio del Genoa! Gran botta di Malinovskyi dal limite dell'area che trafigge Carnesecchi. Gol dell'ex e terzo centro in campionato per l'ucraino