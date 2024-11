Genoa, anche l'ex wrestler Undertaker indossa la terza maglia nera e oro

Sono numerosi i volti VIP che in questi anni si sono pestati per indossare la maglia del Genoa. L'ultimo di questi è lo statunitense Mark William Calaway, meglio conosciuto come Undertaker, ex wrestler statunitense della WWE.

INDIZIO SOCIAL - L'icona del wrestling americano qualche giorno fa aveva cominciato a seguire i profili social del Genoa, poi questa mattina il club aveva diffuso un video in cui si intravede una figura vestita di nero che si aggira per le strade di una Genova versione dark. Qualcuno ha già interpretato la cosa come un indizio per una futura visita di Undertaker allo stadio Luigi Ferraris per seguire una gara del Grifone.

IL PRECEDENTE - E' già successo infatti che una figura di questo calibro fosse ospitata al Ferraris: l'ultimo fu il cantante Kanye West, che il 7 ottobre del 2023 assistette a un Genoa-Milan in scena al tempio rossoblù