Genoa, allenamento davanti a 300 tifosi: mimose alle donne e applausi per Puscas

Il Genoa, dopo la netta vittoria di lunedì sera col Cosenza, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica con la Ternana. E al Pio XII è stato un piccolo bagno di folla. Almeno 300 i tifosi presenti e mimosa in omaggio alle donne. Applaudito soprattutto Puscas, che ha svolto un allenamento ridotto, ma che ha ricevuto battimano affettuosi ogni volta che transitava sotto la tribunetta. Chi non aveva giocato col Cosenza o comunque era stato schierato con un minutaggio ridotto ha disputato una partitella con la squadra Primavera a fare da sparring partner: due tempi da mezzora il primo e 25 minuti il secondo (arbitro Murgita). Questa la formazione andata in campo: Semper (Vodisek) – Hefti, Tourè, Criscito Maturro – Fendrup, Jagiello – Salcedo, Yalcin, Dragus – Ekuban.

Positiva, al di là del gol segnato, la prestazione di Ekuban che, dopo la lunga assenza dovuta all'operazione al tendine, dovrebbe essere ormai prossimo al rientro. Ancora ombre invece per quanto riguarda Dragus che si è intestardito a tirare da ogni posizione ma senza risultati apprezzabili. Tre a uno il risultato finale, in rete oltre ad Ekuban anche Matturro e Salcedo (gran gol dopo un'azione personale). Per i Primavera rete di De Benedetti, il centravanti prelevato in estate dal Finale, favorito però da un grossolano errore di Maturro.