Genoa, alle 18.30 in diretta esclusiva su Telenord l'amichevole con la Cremonese: Thorsby verso l'esordio

Il grande calcio non si ferma mai su Telenord: oggi, dalle 18.30, sul canale 11 del digitale terrestre in Liguria, in streaming sul nostro sito e sulla nostra App, trasmetteremo in diretta esclusiva l'amichevole tra Cremonese e Genoa, ultima amichevole rossoblù prima degli impegni ufficiali, che prenderanno il via con la sfida al Modena in Coppa Italia.

Per Gilardino e i suoi ragazzi un banco di prova importante, con i grigiorossi guidati dall'ex Davide Ballardini. C'è curiosità per vedere ancora in campo Retegui, dopo una settimana intensa di allenamento con i compagni, e si attende l'esordio di Thorsby, ultimo arrivato in casa rossoblù.