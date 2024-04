Genoa, alla Lazio basta Luis Alberto: al 'Ferraris' finisce 0-1

Dopo quattro risultati utili consecutivi, il Genoa esce sconfitto in casa contro la Lazio di Tudor, che ottiene una vittoria grazie al gol di Luis Alberto nella ripresa. Partita ad alta intensità nel primo tempo con diverse occasioni in particolare per i rossoblu', che nella ripresa accusano un po' di stanchezza e subiscono il giro palla laziale. Grifone che rimane a 39 punti, nel prossimo turno al Ferraris arriverà il Cagliari di Ranieri.

LA CRONACA

3' - brivido in area rossoblu' con la Lazio che su imprecisione prima di De Winter, poi di Vogliacco, recupera palla due volte nei pressi dell'area: Frendrup poi mette una pezza e spazza

5' - si fa vedere il Genoa, il pallone lungo dalla difesa trova Ekuban che saltato Gila si invola in area, il ghanese col sinistro sfiora la porta

13' - occasione Genoa! bell'azione dei rossoblu' che libera Retegui alla conclusione dal limite, il destro non va lontano dalla traversa

27' - conclusione violenta di Anderson che calcia da fermo, palla a lato

34' - Ekuban in mezza rovesciata su invito di Vogliacco, tiro debole e centrale. Nella Lazio problemi per Lazzari che lascia il posto a Hysaj

44' - Retegui ci prova da centrocampo! Recupera palla dal cerchio di metà campo il Genoa, l'attaccante vede Mandas fuori dai pali ma non centra l'obiettivo

45' - brivido per il Genoa, l'incomprensione della difesa favorisce Castellanos in area che cerca un compagno, non trovandolo

46' - che occasione per il Genoa in contropiede! Ekuban si fa tutta la metà campo e prova il destro incrociato, pallone che sfiora il palo

LA RIPRESA

53' - destro piazzato di Luis Alberto che sfonda, palla ben angolata e lenta, Martinez la tocca

57' - in contropiede il Genoa con Gudmundsson che allarga per Spence: l'esterno non calcia e sbaglia il cross sprecando l'occasione

61' - occasione incredibile per la Lazio: pasticcia la difesa del Genoa, sfortunato Martin che scivola spianando la strada a Luis Alberto. Ma è proprio Martin a salvare sulla linea su tiro a botta sicura di Felipe Anderson

67' - segna la Lazio con Luis Alberto: giocata di F. Anderson che trova Kamada in area, palla in mezzo per Luis Alberto che sfrutta il velo di Vecino e insacca

75' - conclusione deviata di Kamada, la Lazio conquista un corner

90' - il Genoa ci prova con intensità e cuore, ma la Lazio controlla: dopo quattro minuti di recupero, finisce 0-1 a Marassi

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (dal 79' Sabelli), De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup (dal 88' Thorsby), Strootman (dal 68' Badelj), Gudmundsson, Martin; Ekuban (dal 68' Ankeye), Retegui All. Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale (dal 46' Romagnoli), Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari (dal 37' Hysaj); Felipe Anderson (dal 68' Isaksen), Luis Alberto (dall'86 Rovella); Castellanos (dal 68' Pedro) All. Tudor

Ammoniti: Casale, Cataldi (L)