Genoa, Agudelo ai saluti: lo Spezia pronto a riscattarlo versando 2 milioni di euro

di Marco Innocenti

L'attaccante colombiano sarà il primo rinforzo per il nuovo allenatore Luca Gotti

Kevin Agudelo non resterà in rossoblu nella prossima stagione. L'attaccante colombiano sarà infatti riscattato dallo Spezia, con la società delle aquile che verserà i due milioni di euro previsti per il suo riscatto. L'operazione di mercato sarà messa a punto nelle prossime ore ma la strada che dal quartier generale rossoblu di Pegli porta verso Follo è ormai tracciata.