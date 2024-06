Genoa, ad Blazquez a Telenord: "Stadio Ferraris, si farà con il nostro progetto insieme con la Sampdoria, lavori al via nell'estate del 2025"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Intervenuto in studio a Telenord per la puntata settimanale di We Are Genoa, l'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez ha fatto il punto sulla questione Ferraris. "Lo stadio si farà, con il nostro progetto assieme alla Sampdoria: nessun blocco, i lavori partiranno la prossima estate".

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, "La nostra campagna abbonamenti inizierà ai primi di luglio con una sorpresa; i prezzi aumenteranno perché ora sono tra i più bassi in Italia".

Via libera, con riconoscenza, a Michele Sbravati destinato alla Juventus: "Ho un rapporto straordinario con lui, ma vuole fare un’esperienza diversa. Pensiamo sia una cosa positiva perché con la Juventus abbiamo un rapporto stupendo, se andrà da loro avremo un amico in più che ci proteggerà. Sarà un amico che ci aiuterà a fare meglio. La partenza di Sbravati non era nei nostri piani, ma avevamo strategie diverse".

Quanto ai lavori per il nuovo centro sportivo all'ex Badia di Sant'Andrea agli Erzelli, cofinanziato dai tifosi tramite l'emissione di specifici bond, Blazquez ha detto: "Avremo la badia, i lavori termineranno con due o tre mesi di ritardi a causa di problemi burocratici, e questa struttura ci permetterà di portare giocatori da tutta Europa, prima non era possibile. La Primavera si avvicinerà di più alla prima squadra, in ritiro porteremo diversi giovani. In futuro, il vivaio avrà più moduli simili alla prima squadra".