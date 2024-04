Hellas Verona - Genoa 1 - 2: il tabellino

Il Genoa apre il proprio mese di aprile affrontando in trasferta l'Hellas Verona di Baroni, partita valida per il 31° turno di Serie A. Oltre 1500 tifosi rossoblu' sugli spalti del Bentegodi. Mister Gilardino schiera la coppia offensiva Gudmundsson - Ekuban, sulla fascia sinistra Haps viene preferito a Martin e Spence. In difesa torna De Winter

LA CRONACA

8' - Già in vantaggio l'Hellas Verona: dalla propria metà campo Lazovic pesca con un lancio lungo in profondità Bonazzol,i che sfrutta l'uscita errata di Martinez, lo salta e appoggia in rete

16' - traversone a tagliare il campo di Duda, al volo prova Lazovic, si salva la retroguardia dei rossoblu'

20' - traversa del Genoa con Vasquez: il messicano colpisce il legno staccando di testa e sovrastando Coppola, il pallone si stampa sulla parte alta della traversa. Si tratta del sesto legno colpito dal numero 22 in campionato

26' - recupera un gran pallone Badelj al centro del campo, il filtrante per Ekuban è leggermente lungo, il ghanese non arriva prima di Montipo'

40' - ammonito Duda, che atterra Messias dopo che il brasiliano si era divincolato bene in mezzo a tre avversari

45' - pareggio del Genoa al termine di una grande manovra: combinano Gudmundsson e Messias che trova Haps a sinistra, cross basso di prima con il rimpallo Lazovic-Ekuban che favorisce quest'ultimo, che con un po' di fortuna batte Montipo' da pochi passi.

LA RIPRESA

Un cambio nel Verona: esce Duda, entra Dani Silva

58' - il Genoa ribalta la gara! giocata di Vasquez che salta due avversari in area con un doppio dribbling, tocco d'esterno respinto da Montipo' sui piedi di Gudmundsson, che da due passi non puo' proprio sbagliare. Dodicesima rete per l'islandese

59' - reagisce l'Hellas, intervento deciso di Bani che ferma Cnetonze, il quale aveva trovato un buono spazio

65' - movimento di Swiderski premiato, l'attaccante tocca in area, Martinez puo' controllare

70' - Genoa vicino al tris: gran palla di Messias al centro per Thorsby che va di testa, da distanza ravvicinata fa il fenomeno Montipo'

71' - annullato il pareggio del Verona, in gol con Swiderski: fuorigioco di pochissimi millimetri di Mitrovic, il quale aveva poi fornito l'assist. Il check del Var cancella il 2-2

80' - opportunità per Messias, che cerca il pallonetto su Montipo' dal limite dell'area: il portiere gialloblu' blocca attento

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (4-2-3-1) : Montipo'; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda (dal 46' Silva), Serdar (dall'83' Folorunsho); Suslov (dal 62' Mitrovic), Lazovic (dal 62' Swiderski), Noslin; Bonazzoli (dal 72' Henry) All. Baroni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (dal 78' Spence), Frendrup, Badelj (dal 65' Thorsby), Messias, Haps; Gudmundsson (dall'88' Ankeye), Ekuban (dal 65' Bohinen) All. Gilardino

AMMONITI: Centonze, Duda, Serdar (HV); Gudmundsson (G)