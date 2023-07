Genoa, 777 Partners risponde all'inchiesta della stampa norvegese: "Accuse futili, fuorvianti e contro la morale giornalistica"

La testata norvegese Josimar, nei giorni scorsi, ha pubblicato un lungo articolo in cui metteva nel mirino le attività del 777 Partners, holding statunitense che ha la proprietà di 7 club calcistici, tra cui il Genoa (solo citato nell'articolo e non direttamente coinvolto nell'inchiesta dei giornalisti scandinavi) e di un paio di compagnie aeree.

Pochi minuti fa 777 Partners ha rilasciato una nota per controbattere all'articolo di Josimar: "Ciò che viene riportato - si legge nel comunicato - è completamente fuorviante e va contro i principi della morale giornalistica. L’articolo è intenzionalmente costruito per mettere fuori strada i lettori e minare gli sforzi di 777 nei suoi investimenti, mettendo in luce una totale ignoranza e una disinformazione sui modelli di investimento settore dell'aviazione e del calcio, oltre a riportare affermazioni futili che non hanno alcuna rilevanza editoriale o logica. Ciò che è palese, e omesso dall’articolo, è l’impatto sostanziale che ha avuto l’impegno a lungo raggio di 777 Partners nei confronti delle compagnie aeree, dei club e delle comunità in cui ha investito. Dallo sconvolgimento del mercato viario, monopolizzato dalle compagnie aeree ereditate, attraverso l’introduzione di viaggi aerei low cost, al supporto di svariate squadre di calcio per raggiungere la promozione e la sostenibilità finanziaria sotto la sua sorveglianza, 777 Partners rimane solida nel suo impegno a fornire un impatto positivo alle comunità in cui svolge la propria attività.

Le accuse personali relative a Josh Wander non sono solo imprecise, ma anche diffamatorie. Josh non si è mai nascosto dall’affrontare momenti del suo passato che si sono verificati decenni fa e ha dedicato il lavoro di una vita per rimediare, coi 777 Partners che sono la testimonianza di questi sforzi, con un portafoglio di 60 aziende e 3.000 dipendenti in tutto il mondo. Per quanto riguarda le accuse mosse contro Sutton Park, l’azienda è un aggregatore all’ingrosso di insediamenti strutturati, e non il caposaldo della finanza a cui si fa riferimento nell’articolo. Josh Wander, Steve Pasko e 777 Partners non partecipano alla creazione di questi contratti, ma sono profondamente solidali con le situazioni dei ricorrenti”.