Futsal, Genova e Campo Ligure ospitano le finali di Coppa Italia femminile: dalla Serie A all'U19 per la coccarda tricolore

Click al video per il servizio completo

Lo spettacolo del Futsal femminile sbarca a Genova. Dal 18 al 21 aprile, Genova e Campo Ligure ospiteranno tutte le Coppe Italia femminili, con la Serie A che adotterà la formula della Final Eight per l'assegnazione della coccarda tricolore per la ventitreesima volta, mentre per la Serie B, la Serie C e l'Under 19 femminile, sarà la Final Four a decidere i vincitori.

Una quattro giorni di intensa emozione che attira appassionati da ogni angolo d'Italia, garantendo uno spettacolo di altissimo livello, dimostrando ancora una volta il grande interesse e la crescita del calcio femminile nel nostro paese.

Quattro titoli femminili da assegnare in altrettante giornate di sport. Per la prima volta, il futsal rosa concentra in unico evento l’assegnazione delle Coppe Italia di Serie A (con formula della Final Eight), Serie B, Serie C e Under 19 (queste ultime tutte con la formula della Final Four).

GIOVEDÌ 18 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 11 - Q1 Serie A: Stilcasa Costruzioni Falconara-Kick Off (diretta Futsal TV)

ore 15 - Q2 Serie A: TikiTaka Francavilla-Lazio (diretta Futsal TV)

ore 18 - Q3 Serie A: GTM Montesilvano-Femminile Molfetta (diretta Futsal TV)

ore 21 - Q4 Serie A: Bitonto-VIP (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18 - S1 Serie B: Pero-Atletico Chiaravalle (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Serie B: C5 Roma-CMB Futsal Team (diretta Futsal TV)

VENERDÌ 19 APRILE - STADIUM - GENOVA

ore 15 - Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18.15 - S1 Serie A: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

ore 20.45 - S2 Serie A: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Sky Sport e Futsal TV)

SABATO 20 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - S1 Serie C: Palmese-FB5 Team Rome (diretta Futsal TV)

ore 13 - S2 Serie C: Città Giardino Marassi-Boca Junior (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 18.30 - S1 Under 19: Bitonto-Audace Verona (diretta Futsal TV)

ore 21 - S2 Under 19: TikiTaka Francavilla-Kick Off (diretta Futsal TV)

DOMENICA 21 APRILE

PALASPORT - CAMPO LIGURE

ore 10 - Finale 3°/4° posto Serie C: Perdente S1-Perdente S2 (diretta Futsal TV)

STADIUM - GENOVA

ore 12.30 - Finale Serie A: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

ore 15.30 - Finale Serie C: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 - Finale Under 19: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)