Furto davanti al Bristol, il Principe Pallavicino si scaglia contro la direzione dell'hotel: "Una vergogna per Genova"

"Non è solo un’offesa alla mia ospite, ma a tutta la città di Genova". Con queste parole il Principe Domenico Antonio Pallavicino ha commentato a Telenord il furto avvenuto davanti all’hotel Bristol, dove una principessa del casato Orsini è stata derubata di un trolley contenente oggetti preziosi per 200mila euro (LEGGI QUI). Pallavicino, che aveva invitato la principessa per eventi legati alla figura di Paganini, ha espresso sconcerto per quanto accaduto, puntando il dito contro la mancanza di sicurezza nella struttura e l’inadeguatezza della risposta della direzione.

Critiche alla gestione dell’hotel – "Un albergo di questo livello dovrebbe garantire una sorveglianza adeguata, come accade in strutture di lusso a Parigi o Londra", ha dichiarato Pallavicino. "Non si può accettare che un ospite, venuto per omaggiare la città e partecipare a iniziative culturali di rilievo, sia vittima di un furto così grave. La direzione dell’hotel non è stata all’altezza, limitandosi a offrire una spremuta d’arancia come scuse. Mi aspettavo molto di più, il direttore non è adeguato all'incarico".

Un danno per l’immagine di Genova – Pallavicino ha sottolineato come episodi simili compromettano l’immagine della città, soprattutto nei confronti di personalità che scelgono Genova come destinazione per eventi culturali. "Genova deve essere accogliente a tutti i livelli. Questo non è il biglietto da visita che vogliamo offrire a chi viene qui per celebrare le nostre eccellenze, come Paganini".

Il coinvolgimento delle autorità – Il principe ha informato dell’accaduto anche il presidente della Regione, Marco Bucci, presente alla serata di gala con la principessa. "Bucci, con il suo solito impegno, ha preso iniziative che sicuramente daranno i loro frutti. Mi auguro che vengano adottati provvedimenti concreti per evitare che episodi del genere si ripetano".

Un appello alla città – Pallavicino ha infine rivolto un appello alle istituzioni e agli operatori turistici, chiedendo un maggiore impegno per tutelare la sicurezza e l’immagine di Genova. "Chi viene qui, e continua a tornare per onorare questa città, merita di essere accolto con rispetto e protezione. Non possiamo permettere che Genova perda la sua reputazione per episodi evitabili".