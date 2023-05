Frosinone-Genoa, 3-2: gol di Badelj, pareggio di Mazzitelli e raddoppio di Boloca. Espulso Bani. Nella ripresa a segno Borrelli e Gudmundsson

Il Genoa perde 3-2 a Frosinone, lasciando ai padroni di casa sul terreno dello stadio "Stirpe" la vittoria del campionato di serie B. Rossoblu penalizzati dall'espulsione di Bani, che ha condizionato l'andamento dell'incontro. Venerdì sera, salvo cambiamenti, il Genoa giocherà l'ultima di campionato al "Ferraris" alle 20,30 coctro il Bari in un "Ferraris" già esaurito.

La cronaca.

Frosinone-Genoa in campo allo stadio "Benito Stirpe", dove già si respira il profumo della serie A essendo entrambe le squadre già state promosse, rispettivamente con tre e due giornate di anticipo sulla conclusione della regular season. Fabio Grosso sfida Alberto Gilardino in panchina, i due allenatori sono tra gli eroi del Mondiale vinto nel 2006 dall'Italia in Germania.

Il Genoa scende in campo con un tridente formato da Aramu, Salcedo ed Ekuban. Rossoblu in vantaggio al 14' con un gran gol di Badelj. Alla mezz'ora il Genoa resta in dieci, per un intervento scomposto di Bani che viene espulso. Sulla punizione conseguente il Frosinone pareggia con Mazzitelli. Allo scadere del primo tempo arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con Boloca.

Secondo tempo per larghi tratti in equilibrio, malgrado la superiorità numerica del Frosinone. Ma la formazione di Grosso trova la terza rete con Borrelli, seguita al 92° dalla rete del neo entrato Gudmundsson. Finisce così. Venerdì sera, salvo spostamenti, Genoa in campo a Marassi per l'ultima di campionato contro il Bari a stadio esaurito. Poi, sarà solo serie A.

Formazioni: