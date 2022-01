Frana Statale dei Giovi, Regione Liguria: "A7 sia gratis fra Busalla e Ronco Scrivia"

di Marco Innocenti

Giampedrone: "La frana è ancora in movimento. Speriamo di poter avviare il cantiere di ripristino dall'inizio della prossima settimana"

Con la chiusura obbligata della Statale 35 dei Giovi a causa della frana che da lunedì ha bloccato il transito, costringendo tutti i mezzi a percorrere l'autostrada A7 tra Busalla e Ronco Scrivia, Regione Liguria ha inoltrato la richiesta al ministero perché venga riconosciuta la possibilità di percorrere gratuitamente quel tratto di autostrada.

"Non appena il movimento franoso che lunedì ha causato la chiusura della statale 35 dei Giovi a Ronco Scrivia si fermerà - ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone al termine della riunione con Anas, Autostrade e Mit - partiranno le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del fronte, con l’obiettivo di riaprire al più presto a senso unico alternato. Successivamente si procederà a una messa in sicurezza più completa e strutturale per riaprire la strada a doppio senso. Nel mentre, ci siamo attivati con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per ottenere la gratuita sul tratto Busalla – Ronco Scrivia della A7, in entrambe le direzioni”.

“Al momento – aggiunge Giampedrone – l’autostrada resta l’unica alternativa per gli spostamenti in questo territorio, quindi abbiamo chiesto che, come già avvenuto lo scorso anno relativamente a una analoga situazione, questo tratto fosse reso gratuito. Allo stesso tempo il comune di Ronco Scrivia ha richiesto alla Città metropolitana di Genova una deroga per far transitare i mezzi del trasporto pubblico proprio sulla A7 e garantire così i collegamenti”.

“Per quanto riguarda gli interventi sulla frana – conclude Giampedrone – Anas ha svolto tutte le verifiche necessarie e al momento siamo in attesa che il movimento, ancora in atto, si arresti. La speranza è di poter avviare il cantiere all’inizio della prossima settimana e avviare una attività di manutenzione consolidata per raggiungere la messa in sicurezza della strada”.