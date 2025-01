Frana al Lagaccio, sono tre gli appartamenti evacuati: una persona alloggiata in albergo

Sono sette in totale le persone evacuate per la frana che questa mattina si è verificata in via dei cinque Santi, nel quartiere genovese del Lagaccio. Tra questi ci sono tre minori accompagnati dai genitori.

Bilancio - L'assessore alla protezione civile del comune di Genova, Sergio Gambino, fornisce il bilancio: "Sono stati evacuati in tutto tre appartamenti di cui uno nell’edificio a monte e gli altri due nell’edificio a valle. Evacuate in tutto 7 persone di cui un nucleo familiare di 5 persone (padre, madre e tre minori) che si sono sistemate in autonomia; un individuo è stato alloggiato a spese del Comune di Genova in un albergo, mentre si è in attesa di contattare l’altra persona per capire le sue esigenze e necessità. Già dalla mattina, IREN e Vigili del Fuoco hanno bloccato e messo in sicurezza la fuga di gas conseguente alla frana. Attualmente, l’edificio a monte da dove proveniva la frana è senza fornitura di gas: IREN sta procedendo alle operazioni di ripristino».

Lavori - Le operazioni di scavo hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la giornata, insieme all'unità cinofila di Savona: la priorità era quella infatti di capire se ci fossero persone rimaste sotto le macerie: per fortuna così non è stato

Testimone - "Ho sentito un botto ed è venuto giù tutto e adesso ci hanno detto di lasciare l'abitazione" era stata la testimonianza di Antonio Luigi Greco, residente in via Ventotene 5, la strada a ridosso del muro di contenimento crollato. "Non ho mai visto una crepa in questi mesi, ma certo con la pioggia che è venuta in questi giorni...".

