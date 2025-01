Frana a Orero, isolamento per quattro famiglie e traffico a senso unico alternato sulla SS 225

Una frana si è verificata a Orero, in Val Fontanabuona, causando l'isolamento di quattro nuclei familiari. L'evento, provocato dalle piogge persistenti, ha fatto crollare un palo dell'illuminazione sulla SS 225, bloccando il traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare le operazioni di sgombero. Ora la strada è aperta a senso unico alternato.

Situazione viaria – Diverse criticità sono state segnalate nella rete stradale provinciale. In Alta Val Polcevera, sulla SP 52 al chilometro 0+600, è stato istituito un senso unico alternato per un albero abbattuto. Nelle Valli Graveglia e Sturla, una frana ha interessato la SP 37 presso il bivio della SS 586, in località Mezzanego, dove sono in corso sopralluoghi.

Val Fontanabuona – Oltre alla frana a Orero, problemi sono stati segnalati sulla SP 20, in località Tassorello a Lumarzo, e sulla SP 58 al chilometro 5, in Comune di Coreglia Ligure, dove un masso ha ostruito la carreggiata.

Condizioni meteorologiche – La Regione Liguria è interessata da piogge diffuse, con intensità tra il debole e il moderato, che stanno colpendo principalmente il Centro-Levante. I venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca, aumentano i disagi, soprattutto sui crinali esposti.

Monitoraggi idrometrici – I livelli idrometrici nei bacini monitorati restano generalmente stabili, ma sul torrente Entella si registra un innalzamento significativo, vicino alla seconda soglia di guardia.

Interventi in corso – L’Unità di Crisi della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Genova è attiva per coordinare le operazioni. Sono stati allertati gli operatori dei mezzi pesanti e meccanici per monitorare le zone a rischio e garantire interventi tempestivi.

Raccomandazioni – Si invita alla massima prudenza alla guida, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di fogliame e pietrisco sulle strade.

