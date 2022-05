Formula 1, in Spagna trionfa Max Verstappen. Out Leclerc, Sainz è quarto

di Marco Innocenti

L'olandese si prende la testa della classifica mondiale. Nel prossimo weekend si corre sulle stradine del Principato di Monaco

Una qualifica strepitosa e poi, proprio quando le cose sembravano mettersi per il meglio, la sorte decide di voltarti le spalle. E' quanto è accaduto oggi sul circuito di Montmelò, in Spagna, a Charles Leclerc. Il pilota Ferrari, partito in prima posizione, ha saputo tenere testa al rivale Max Verstappen nei primi giri del gran premio di Formula 1, quando al 28° giro qualcosa ha fatto crack sulla sua monoposto. Il ferrarista si è così dovuto ritirare, lasciando una ghiotta opportunità al campione del mondo olandese che non se l'è fatta sfuggire, complice anche l'ordine di scuderia Red Bull, imposto a Sergio Perez.

Alla fine, la Red Bull porta a casa una doppietta preziosissima in chiave Mondiale, con Verstappen prima o Perez secondo, davanti a Russel e Sainz, capace proprio nel finale di recuperare e sopravanzare un Lewis Hamilton penalizzato da un contatto in partenza. Ora, per Leclerc, ci sarà subito l'occasione per rifarsi proprio nel gran premio di casa, in programma nel prossimo weekend sulle strade del Principato di Monaco.