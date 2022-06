Formula 1, disastro Ferrari a Baku: doppietta Red Bull e Verstappen cola a +34 su Leclerc

di Marco Innocenti

L'olandese centra un'altra vittoria, alle sue spalle il compagno di squadra Perez e la Mercedes di un sempre più concreto Russel

Domenica amara per le Ferrari nel Gran Premio dell'Azerbaijan: a Baku le Rosse finiscono entrambe fuori dopo appena 20 giri, Perez per un problema idraulico e Leclerc per un guaio al motore, dando così via libera alle Red Bull che non si fanno certo pregare e piazzano un pesante uno-due in ottica mondiale.

Vince Max Verstappen che sale così a +34 su Leclerc, secondo Perez che scavalca il ferrarista in classifica iridata. Sul terzo gradino del podio di giornata sale invece Russel con la Mercedes, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.