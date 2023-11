Forever Samp: Mancini, Lombardo, Pagliuca, Vierchowod & Company fanno la "festa" in diretta a Bosotin

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Da Roberto Mancini a Vierchowod, da Lombardo a Invernizzi, da Pagliuca a Dossena e Bonetti per finire con Marco Lanna. Tutti o quasi i protagonisti dell'epoca d'oro della Sampdoria sono intervenuti in video messaggio a Forever Samp per rivolgere auguri e sfottò a Claudio Bosotin, storico magazziniere blucerchiato e fondatore degli Ultras Tito Cucchiaroni, che ha compiuto 67 anni ed è andato in pensione.

Dopo la festa a sorpresa organizzata dall'amico Fulvio Comini in un ristorante di Genova Quarto Alto gestito dal tifosissimo Jacopo Schenone, a cui hanno partecipato tra gli anche Marco Lanna, Enrico Nicolini, Andrea Mancini, la festa al mitico Boso è proseguita anche nel corso della trasmissione di Telenord. Risate di divertimento, ma anche lacrime di commozione per Bosotin, collegato in diretta con Fulvio Comini, che ha ringraziato Paolo Mantovani per averlo assunto alla Sampdoria e avergli fatto conoscere i protagonisti dello scudetto e delle coppe nazionali e internazionali.

"Ora potresti scrivere un libro con retroscena piccanti di quel periodo. Io no, ma qualcuno tremerà", ha scherzato Lanna. "Non posso, voi vi siete sempre fidati di me e la sorpresa di questa sera è la dimostrazione che continuate a farlo e della vostra riconoscenza", ha replicato sorridendo Bosotin.

Ecco il video integrale della parte di Forever Samp con protagonisti Claudio Bosotin, Fulvio Comini e i campioni della grande Sampdoria. Da non perdere l'aneddoto su Gianni Invernizzi e la scelta di un film terribile da vedere tutti insieme in ritiro. L'intera trasmissione è disponibile on demand nella sezione dedicata sul sito telenord.it.