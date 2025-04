Fondazione Edoardo Garrone compie 20 anni: a Genova tre giorni di eventi

Genova si prepara a celebrare i vent’anni della Fondazione Edoardo Garrone con “Venti e oltre”, una rassegna di eventi gratuiti e aperti al pubblico che si terrà dal 15 al 17 maggio 2025 in diversi luoghi simbolici del centro storico. Un’occasione per raccontare il percorso della Fondazione, condividere i risultati ottenuti e guardare al futuro insieme alla comunità.

Nel cuore della città, tra i Giardini Luzzati, il Teatro della Tosse e Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi – sede della Fondazione – si snoderà un fitto programma di iniziative: incontri, spettacoli, laboratori per bambini e ragazzi, momenti istituzionali e approfondimenti sui temi al centro delle attività della Fondazione. Fondata nel 2004 a Genova da Riccardo Garrone, e intitolata alla memoria del padre Edoardo Garrone capostipite della famiglia industriale genovese, la Fondazione è un punto di riferimento nazionale nel campo della formazione giovanile e dello sviluppo sostenibile dei territori, con una particolare attenzione agli Appennini. Dal 2005 ha promosso progetti educativi innovativi, percorsi di alta formazione, incubatori d’impresa e azioni concrete a sostegno di comunità e giovani imprenditori.

“Abbiamo pensato da subito che il modo migliore per celebrare i primi vent’anni di attività della Fondazione fosse aprire il nostro lavoro a tutte le persone potenzialmente interessate a conoscerlo o ad approfondirlo, offrire le tematiche, le esperienze, i metodi e gli strumenti e coinvolgere comunità e territorio nel vivo delle nostre pratiche. In questa prospettiva, non potevamo che scegliere la città di Genova, da cui tutto è iniziato e che continua a essere l’ambito di riferimento primario delle iniziative filantropiche – e non solo - delle famiglie Garrone e Mondini” commenta Alessandro Garrone, presidente di Fondazione Edoardo Garrone. “Il nostro impegno si è sempre inserito in un orizzonte più ampio, fondato sulla costruzione di scambi e collaborazioni con realtà che condividono la nostra visione di società e di futuro. Per questo, nell’organizzazione dei vari momenti dell’evento, abbiamo voluto valorizzare competenze ed eccellenze del territorio genovese, peraltro già normalmente coinvolte nella realizzazione dei nostri programmi e della nostra mission, dando spazio, al tempo stesso, a realtà imprenditoriali e filantropiche di respiro nazionale, che hanno accompagnato il nostro cammino rendendolo più informato, connesso ed efficace.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 15 maggio al Teatro della Tosse, con lo spettacolo “Non ci sono più le quattro stagioni”, che vedrà insieme sul palco il climatologo Luca Mercalli e la Banda Osiris in una “lezione comica” sul cambiamento climatico. L’ingresso è gratuito, con prenotazione sul sito del teatro (www.teatrodellatosse.it).

Venerdì 16 maggio si parlerà invece di futuro della filantropia e innovazione sociale con un incontro a LaClaque che coinvolgerà esperti e protagonisti del settore a livello nazionale. In parallelo, saranno presentate alcune delle imprese nate grazie agli incubatori ReStartApp e ReStartAlp, promossi dalla Fondazione per il rilancio dei territori montani. Non mancheranno eventi per famiglie, bambini e ragazzi, con laboratori dedicati alla letteratura per l’infanzia, alla natura, all’ambiente, al teatro e all’arte, per far vivere da vicino le esperienze formative promosse dalla Fondazione.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Il programma dettagliato sarà presto disponibile sul sito ufficiale della Fondazione: www.fondazionegarrone.it.

