Firenze introduce l’obbligo di sensori per angoli ciechi sui mezzi pesanti

Il Comune di Firenze ha deciso di seguire l’esempio di altre città europee, introducendo l’obbligo per i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti e per quelli adibiti al trasporto merci oltre le 3,5 tonnellate di dotarsi di sensori per angoli ciechi e di appositi adesivi di segnalazione.

Sicurezza stradale – In Italia, gli incidenti causati dagli angoli ciechi dei mezzi pesanti provocano circa 200 decessi all’anno, soprattutto in aree urbane dove la coesistenza tra veicoli di grandi dimensioni e utenti vulnerabili è maggiore, come riporta Ferpress.

Normative europee – Il Regolamento Europeo 2019/2144 prevede che, dal 6 luglio 2022, autocarri e autobus siano progettati per ridurre significativamente gli angoli ciechi, pena il divieto di omologazione UE.

Esempi internazionali – Paesi come Francia, Inghilterra e Germania hanno già introdotto normative che obbligano l’esposizione di adesivi di segnalazione degli angoli ciechi in punti specifici dei veicoli, visibili sia lateralmente che posteriormente.

Iniziative locali – Milano, prima città italiana ad adottare tali misure, ha introdotto dal 2023 il divieto di accesso e circolazione per mezzi pesanti non dotati di sistemi avanzati di rilevazione degli angoli ciechi e degli adesivi di segnalazione.

Dichiarazioni ufficiali – Giovanni Graziani, presidente della Commissione Ambiente, Vivibilità Urbana e Mobilità, ha dichiarato: “Abbiamo impegnato la Sindaca e la Giunta a prevedere l’obbligo per i mezzi destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, così come per i veicoli destinati al trasporto di merci a partire dalle 3,5 tonnellate, dell’equipaggiamento di sensori per angolo cieco e dell’apposito adesivo che ne segnala il pericolo”.

Prossimi passi – Il Comune di Firenze avvierà un confronto con le rappresentanze di categoria e promuoverà una campagna di comunicazione per garantire l’efficacia delle nuove misure, con l’obiettivo di implementarle entro la fine dell’attuale consiliatura.

