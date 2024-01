Fiocco azzurro a Telenord: benvenuto Amos Michieli!

Dimostra indubbia umiltà Amos Michieli, figlio del nostro Maurizio e di Leyla, avendo scelto di venire al mondo quattro minuti prima della mezzanotte, alle 23.56 di ieri sera a Villa Scassi, rinunciando così a condividere il compleanno con Wolfgang Amadeus Mozart, nato il 27 gennaio 1756.

In compenso il buon Amos, 3,2 kg e un indubbio tempismo, rispetta la genealogia, che lo vede nascere da due sportivi: Maurizio è un giornalista con esperienza ormai ultratrentennale e trascorsi personali in calcio, tennis e ciclismo; Leyla, campionessa italiana di bocce e autrice di due libri di successo. Così il piccolo Amos si aggiunge alla compagnia dei nati il 26 gennaio che comprende, non del tutto casualmente si direbbe, José Mourinho e Gian Piero Gasperini, il leggendario Valentino Mazzola e due iridati del pedale come Ercole "Locomotiva" Baldini e Peter Sagan, unico nella storia a vincere tre mondiali di fila.

Benvenuto Amos quindi: una vita che nasce è sempre una gioia anche per amici e colleghi dei genitori, cui vanno gli auguri di tutta Telenord, dall'editore Massimiliano Monti al direttore Giampiero Timossi, dalla redazione agli amministrativi e ai tecnici. Oltretutto nell'ensemble dei nati il 26 gennaio c'è anche Stéphane Grappelli, il massimo violinista jazz di sempre. Quando Amos sarà in grado di capire, molto presto si direbbe, Mauri e Leyla gli facciano ascoltare "I'll see you in my dreams", ti vedrò nei miei sogni, col violino di Grappelli e la chitarra di Django ad arrampicarsi fino alle stelle. A volte i sogni diventano veri e ne è un indizio questo bellissimo fiocco azzurro, che splende sulla famiglia Michieli e su Telenord.

Il neopapà Maurizio vuole tributare "Un grande e riconoscente ringraziamento a TUTTO il personale di Ostetricia e Ginecologia del Villa Scassi per l'amorevole e competente assistenza garantita alla mia e alle altre famiglie in questa giornata e nottata indimenticabile".