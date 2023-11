Finale Ligure ospite speciale a Lugano al Salone Svizzero delle Vacanze

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre 2023 a Lugano, Finale Ligure sarà protagonista come Ospite Speciale alla ventesima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, che presenta al pubblico svizzero le migliori destinazioni e i migliori professionisti del turismo.

“Essere ospiti speciali del Salone Svizzero delle Vacanze è per la nostra città una grande soddisfazione e un riconoscimento importante, che conferma il posizionamento della destinazione a livello internazionale – commenta Ugo Frascherelli, Sindaco di Finale Ligure – È inoltre un’opportunità straordinaria per entrare in contatto con operatori e turisti di un mercato, quello svizzero, estremamente interessante per noi, per capacità di spesa, prossimità territoriale e affinità culturale”.

Negli spazi del Centro Esposizioni di Lugano, Finale Ligure sarà presente con uno stand fatto di elementi tutti naturali e un’intera parete popolata da oltre trecento piantine di erbe aromatiche locali – salvia, salvione, santoreggia, maggiorana, timo e rosmarino - che i visitatori potranno portarsi a casa, insieme a una ricetta tipica di cui l’erba aromatica è ingrediente principale. Un allestimento coinvolgente, che valorizza le eccellenze del territorio e trasmette l’impegno della destinazione per l’ambiente e la sostenibilità. Il pubblico sarà coinvolto anche in una “challenge” social e invitato a condividere con l’hashtag #finaletakeaway una storia o una ricetta realizzata con la pianta aromatica portata via dallo stand.

Ad animare lo spazio espositivo e le aree del Salone dedicate agli eventi, anche un ricco programma di appuntamenti rivolti agli operatori del settore ma anche ai semplici visitatori, per far scoprire loro gusto, persone e territorio di Finale Ligure. Dalle opportunità offerte dalla Finale Outdoor Region, tra storia e sport all’aria aperta, presentate da Enrico Guala, responsabile marketing del consorzio FOR, all’eccellenza di uno dei migliori oli extravergine di oliva del mondo, con l’olivicoltore Domenico Ruffino, insignito dell’Heroic olive growing award, passando per gli show-cooking della chef Catia Lattanzi dell’Osteria del Castel Gavone con degustazione di vini tipici del territorio ligure della rete di aziende vitivinicole e olivicole Vite in Riviera, si arriva alla presentazione di una serie di pacchetti turistici Family e Slow, che propongono soggiorni in tutte le stagioni con esperienze tagliate su misura delle famiglie e dei viaggiatori a ritmo lento.

Nell’ambito del Salone Svizzero delle Vacanze sarà inoltre lanciato in anteprima il terzo e ultimo episodio della web serie “The Perfect Place”, che vede una coppia danese protagonista di un percorso alla scoperta del territorio, dei suoi sapori e dello stile di vita italiano, cimentandosi infine con la preparazione di una cena tipicamente ligure.