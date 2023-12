Festival delle luci, prima edizione: dal 1 dicembre al 6 gennaio tanti eventi legati al Natale nella Riviera di Ponente

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Orco Feglino, in occasione del Bando F.U.N.T. 2023 di parte corrente - Avviso pubblico finalizzato alla selezione di manifestazioni ed eventi volti al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio regionale e al rilancio produttivo del settore turistico, si sono uniti per presentare, per le prossime festività natalizie, il Festival delle Luci, un evento che darà risalto alla luce quale trait d'union che accompagnerà un calendario fitto di eventi all’insegna del Natale, del divertimento per i più piccoli e per gli adulti di ogni età, della promozione del nostro meraviglioso territorio e della sua vocazione all’inclusività, l’innovazione tecnologica, la cultura e l’eccellenza enogastronomica che caratterizzano i territori dei nostri comuni.

Il Festival delle Luci rappresenta un palinsesto di eventi che al suo interno prevede un programma fitto di attività suddiviso tra i quattro comuni partner del progetto, in collaborazione con le Associazioni presenti sui diversi territori. Si tratta di un palinsesto che prevede attività organizzate nei quattro comuni partners del progetto. Il tema della luce sarà rappresentato in tutte le sue forme, sia in merito agli allestimenti dedicati sia in merito ai contenuti.

La Luce sarà la protagonista assoluta dal 1° dicembre al 6 gennaio 2024 attraverso installazioni che illumineranno i pomeriggi e le serate del mese più “buio” dell’anno, adottando un approccio attento al consumo energetico con l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo.

Augusto Sartori, Assessore al Turismo e Grandi Eventi di Regione Liguria: “Voglio fare i miei più vivi e sentiti complimenti agli organizzatori perché oggi presentiamo il calendario di un festival davvero ricco di eventi che hanno per tema la luce, simbolo di gioia e speranza nel vero spirito natalizio. Apprezzo molto che, grazie ai fondi Funt, ben quattro Comuni limitrofi, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Orco Feglino, abbiano fatto squadra o, per meglio dire, abbiano fatto 'rete' per realizzare una serie di appuntamenti molto attrattivi dal punto di vista turistico. Un esempio virtuoso che mi auguro possa essere ripetuto in futuro visto che, ne sono certo, il Festival delle Luci di quest'anno sarà un successo con tantissime persone che verranno in questo bellissimo tratto di Liguria per assistere agli splendidi spettacoli in programma”.

Il programma dal 1° dicembre al 6 gennaio 2024

Il calendario degli eventi proposti – tutti gratuiti e adatti a tutte le età– vedrà l’inaugurazione del Calendario dell’Avvento il 1° dicembre presso l’ingresso del Palazzo Comunale di Finale Ligure con l’accensione del giorno 1. Ad inaugurare il Festival delle Luci sarà proprio l’allestimento del Calendario dell’Avvento, realizzato con caselle nei quattro borghi, al fine di far girare il pubblico nelle vie di Finalmarina, Finalborgo, Finalpia e Varigotti, alla ricerca dei numeri che saranno allestiti nei punti più caratteristici per valorizzare le bellezze dei quattro rioni.

Il calendario dell'Avvento è il simbolo della stagione dell'Avvento: è un calendario "conto alla rovescia" che di solito è fatto per i bambini, utilizzato per contare i giorni dell'Avvento in previsione del Natale. L'etimologia della parola "avvento" riporta al significato di "venuta", che nella simbologia cristiana si riferisce ovviamente alla nascita di Gesù e al Natale della liturgia.

Sempre il primo dicembre ci sarà la cerimonia di apertura del CAMPIONATO EUROPEO OPEN DI KETTLEBELL SPORT 2023, presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo a cura della Polisportiva del Finale.

Il 2 dicembre, con l’accensione contemporanea delle luci, legate al progetto, nei quattro comuni coinvolti nell’iniziativa. Sempre il 2 dicembre, vedrà l’inaugurazione di Cioccolato a Palazzo, presso l’Oratorio dei Disciplinanti a Finalborgo. Si tratta di un evento legato alla tradizione del Natale e all’arte dolciaria italiana, con la presenza di produttori di dolci e di cioccolato. L’evento sarà aperto ad orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con laboratori e degustazioni a cura dell’Istituto Alberghiero di Finale Ligure e dell’Associazione Nonunomeno – Bistrot Sociale di Finalborgo. Sempre il 2 dicembre si terrà alle ore 15.30 il Convegno “Mare per Tutti, Tutti per Mare” presso l’Arena delle Luci in Piazzale Buraggi a Finalmarina, seguito da un concerto, il Christmas Jazz, eseguito da Danila Satragno in Quartet, e dalla cerimonia di accensione delle luci di Natale di Finale Ligure, in Piazza Vittorio Emanuele II con inizio alle 17.30

Domenica 3 dicembre si terrà la seconda giornata di Cioccolato a Palazzo durante la quale si svolerà la premiazione de “I Maratonabili” per la loro partecipazione alla RunRivieraRun Half Marathon, nell’ambito dell’iniziativa di inclusività “Mare per Tutti, Tutti per Mare”, seguito dal concerto degli “Orchestrabili”, per sottolineare la vocazione all’inclusività e allo sport del territorio e dei comuni coinvolti (Pietra Ligure – capofila, Loano, Borgio Verezzi e Finale Ligure) nel progetto finanziato da Regione Liguria e dalla Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro alla disabilità.

Sempre il 3 dicembre, a Finalborgo, nei Chiostri di Santa Caterina, si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 19.00 “La Città Illuminata” a cura del Centro per la Cultura Ludica. Si tratterà di una performance di gioco partecipativo, una grande opera collettiva che prende forma attraverso la cooperazione di tutti i partecipanti. Si tratterà di una città di luce, relazioni e meraviglia.

Il Cabaret delle Luci

Si tratta di un festival, interno al Festival delle Luci, che vedrà coinvolti alcuni artisti di Cabaret, per portare il sorriso a quanti vorranno seguire una rassegna ad ingresso libero in una cornice unica, Piazzale Buraggi, sul lungomare Migliorini.

Il 3 dicembre, presso l’Arena delle Luci in Finalmarina, si terrà il primo spettacolo del Cabaret delle Luci con la presenza del comico Beppe Braida.

Il 6 dicembre, alle ore 15.30, il Lungomare Migliorini di Finalmarina vedrà l’inaugurazione del Villaggio di Natale, dove sarà possibile rivivere le atmosfere natalizie all’interno di piccole casette di legno ricostruite nei minimi dettagli della tradizione natalizia.

L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, oltre alla tradizionale Fiera dell’8 e del Luna Park, alla Processione e alla presenza della Banda Maria Pia, avranno luogo alcuni eventi di animazione, fra cui la Caccia al Tesoro di Natale a Finalborgo e il Laboratorio per Famiglie “Tio’ De Nadal”, la Castagnata presso il Piazzale della Croce Bianca a Finalmarina e, nel tardo pomeriggio, lo spettacolo musicale itinerante “Finalborgo Live” a Finalborgo. Il pomeriggio sarà quindi animato dalla proiezione del primo film di Natale presso l’Arena delle Luci di Piazzale Buraggi, intitolato “Il Grinch” a cura del Nuovo Film Studio.

Sabato 9 dicembre, oltre alla presenza del Luna-Park in alcune aree del Lungomare Migliorini, avranno luogo i “Pomeriggi Musicali” a Finalborgo presso l’Auditorium di S. Caterina con il Trio Helicon alle 16.30, l’inaugurazione della Cassetta della Posta di Babbo Natale a Finalpia, la distribuzione di figassini e vino in Via Barrili, il laboratorio Paradeiserl per le famiglie e lo spettacolo teatrale “Abbracciami”, entrambi presso il Teatro delle Udienze a Finalborgo.

Domenica 10 dicembre si aprirà con la Chicchiricchi Run delle Luci, allenamento di gruppo aperto a camminatori e runners dal lungomare di Finalmarina a Varigotti. L’appuntamento è alle ore 7.00 per le iscrizioni in Piazzale Buraggi, Arena delle Luci. Partenza prevista per le ore 8.00 e al rientro colazione di Natale per tutti i partecipanti.

I Liguri nel Mondo saranno protagonisti presso l’Arena delle Luci di Piazzale Buraggi con la presentazione “Dalla Liguria alla Luna”. Sempre all’Arena delle Luci, la Liguria e il Mare saranno protagoniste con le “Storie di Luce e di Mare” di Mario Dentone. La Banda Maria Pia animerà la mattinata a Finalmarina, mentre nel pomeriggio, alle ore 16.30, avrà luogo il secondo spettacolo del “Cabaret delle Luci” con “Trop Secret” di Andrea Fratellini presso l’Arena delle Luci di Piazzale Buraggi a Finalmarina.

Il 12 dicembre Paolo Rossi animerà l’Auditorium di S. Caterina con i suoi “Racconti di Natale”.

Il 13 dicembre il giorno più corto che ci sia, per la gioia dei bambini e non solo, le luci si accenderanno sui dinosauri con l’inaugurazione di “Luce sui Dinosauri”, con le riproduzioni fedelissime di alcuni esemplari di dinosauri che rimarranno fino al 6 gennaio sul Lungomare Migliorini.

Si tratta di esposizioni, mostre tematiche che impiegano il meglio del patrimonio artistico espositivo costituito da creazioni, scene e personaggi di CINECITTA' WORLD.

Un vero invito a promuovere questa "settima arte" portando il Cinema a casa delle famiglie e degli spettatori, con prestigiosi elementi scenici e personaggi leggendari che hanno fatto grande questa nobile arte. Incuriosire, affascinare, stimolare i più giovani verso una cultura immensa e creativa, far capire cosa c'è dietro un film: opere inimmaginabili per arte, tecnica e bellezza.

Il 14 dicembre alcune aree del Lungomare Migliorini di Finalmarina saranno animate dal Luna-Park, mentre il 15 dicembre la tradizione natalizia danese sarà protagonista del gioco Pakkeleg presso Teatro delle Udienze di Finalborgo mentre, nello stesso giorno, la luce sarà ancora protagonista presso il Forte S. Giovanni con il Light Lab “Che forte la Luce!” con il supporto del Festival della Scienza.

Il 16 dicembre e 17 dicembre, le luci si accenderanno sul Teatro dei Sapori di Fabrizio Lopresti presso l’Arena delle Luci di Piazzale Buraggi, con la presenza del giornalista e scrittore Edoardo Raspelli e lo Chef Alessandro Dentone, ANGELA RAFANELLI, Simone Bava, che, insieme all’intervento della nutrizionista Laura Mancin, ci porteranno attraverso i sapori con interventi e preparazioni culinarie.

Sempre il 16 dicembre, Festa di Natale con la slitta di Babbo Natale protagonista a Finalmarina con animazione e intrattenimenti, mentre il Festival della Scienza sarà ancora protagonista con il Light Lab “Che forte la Luce!” a Finalmarina sul Lungomare, mentre il centro storico di Finalmarina vedrà Farinata e Vino protagonisti durante il pomeriggio. L’evento benefico “Stelle per una Notte” a cura dello Zonta Club animerà l’Auditorium di S. Caterina a Finalborgo, mentre il Teatro delle Udienze sarà animato nuovamente dal laboratorio per famiglie Paradeiserl e dalla Caccia al Tesoro di Natale.

Domenica 17 dicembre a conclusione del Teatro dei Sapori di Fabrizio Lopresti, ci sarà la proiezione del film Polar Express, alle ore 17.30 presso l’Arena delle Luci.

Mentre nel Teatro delle Udienze a Finalborgo ci sarà lo spettacolo teatrale “Lo schiaccianoci e il Re dei Topi”.

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 21.30 presso la Basilica di San Biagio a Finalborgo, JOYFUL SPIRIT OF NEW ORLEANS – GOSPEL a cura del Circolo Raindogs House.

Giovedì 21 dicembre presso l’Auditorium di Santa Caterina di Finalborgo alle ore 21.00 si terrà l’evento Sotto l’albero a tempo di danza, a cura dell’Associazione Culturale Musicale Scuola Pianistica Ateneum.

Il 22 dicembre la Banda Ruppe e Streppa lungo le vie di Finalmarina dalle ore 15.30 allieterà il pubblico con le musiche di Natale. A Finalborgo ci sarà la Caccia al tesoro di Natale a cura dell’Associazione Baba Jaga presso il Teatro delle Udienze.

Alle ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele II sarà proiettato il film Christmas Carol a cura del Nuovo Film Studio.